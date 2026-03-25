巨人2026開幕ローテーション予想 1 竹丸和幸2 ハワード3 山城京平4 ウィットリー5 田中将大6 則本昂大 64年ぶりの球団新人開幕投手・竹丸和幸に期待！ 読売ジャイアンツの2026年シーズン開幕ローテーションは、球団史上64年ぶりとなる新人開幕投手に抜擢されたドラフト1位ルーキー竹丸和幸のを中心に、新戦力全開の布陣で3月27日の阪神タイガース戦（東京ドӦ