東京時間10:30現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝24095.00（+1147.00+5.00%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4609.10（+175.00+3.95%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金時間外大幅高、イラン紛争終結に向けた期待感が強まっている