イランが米国に厳しい条件を提示米当局者「ばかげている」「非現実的」 イランは米国に対し、交渉復帰するための条件が極めて厳しいことを伝えたという。関係者の話としてWSJが報じている。 イスラム革命防衛隊（IRGC）はペルシャ湾周辺のすべての米軍基地の閉鎖、イランへの攻撃に対する賠償金などの要求をトランプ米政権に突き付けている。イラン側の厳しい要求に米当局者は「ばかげている」「非現実的」と非難している