USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.119.227.979.55 1MO9.247.908.028.50 3MO9.507.308.448.28 6MO9.557.118.638.21 9MO9.617.158.768.23 1YR9.537.198.798.24 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.8913.399.15 1MO8.8311.658.38 3MO9.3110.968.17 6MO9.4710.648.19 9MO9.59