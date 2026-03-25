「ももいろクローバーＺ」の高城れにが２４日放送のテレビ東京系「開運！なんでも鑑定団春ＳＰ」（午後６時２５分）に出演。自身出品の「お宝」の超高額鑑定に大興奮した。この日の特番では「平成生まれのスターお宝鑑定大会」と題し、芸能界の若手スターたちが自慢のお宝を披露し、鑑定を仰いだ。「今回のお宝は私のご先祖様の思いも引き継いだお宝なので絶対、結果を出したいと思っております」と気合たっぷりの高城。