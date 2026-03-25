お笑い芸人の今田耕司とタレントの森香澄が、政府の政策をわかりやすく伝える番組「ニッポン今だ！ラボ」（フジテレビほか４月１日スタート、水曜・夜９時５４分）のＭＣを務めることが２５日、分かった。２人はこのほどスポーツ報知などの取材に応じ、番組の魅力などを語った。難しいと思われがちな国の政策について、暮らしに引き寄せて、分かりやすく解説する番組。収録を終え、今田は「勉強になるので非常に楽しく、やらせ