10分でメインおかずが完成 メインのおかずがささっと作れると嬉しいもの。忙しいときにも重宝する、旬のニラを使った10分で完成するメインおかずをご紹介します。 サバ缶と合わせて時短ツナ缶と一緒に炒めてレンジで完成の一品旬のニラをメインの一品に ニラの旬がやって来ました。今では年中スーパーで見かける野菜の一つですが、旬のものは柔らかく、香りが強く格別の味わい。この時期ぜひ食卓に取り入れたい食材です。 旬