お笑い芸人・ケンドーコバヤシ（53）が24日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。素人の妻とのブレークを企てる？芸人について語った。「つくづく芸人として勝てないなというヤツが現れた」とケンコバ。大阪のラジオで共演する「ニッポンの社長」ケツの名を挙げ、夫婦の夜の生活を赤裸々に語ったり、妻が毎週のようにラジオにメッセージを送ってくると切り出した。ケツは昨年6月、6歳上の一般女性と結