【ニューヨーク＝木瀬武】２４日のニューヨーク市場で、原油先物価格が急落した。代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値は前日比４・８％高の１バレル＝９２・３５ドルだったが、トランプ米政権がイラン側との１か月の停戦を検討していると伝える報道を受け、時間外の２４日夕に一時８６ドル台をつけた。中東情勢の動向に応じて価格が乱高下する展開が続いている。前日の２３日には１０％超下落し