アメリカ・ミネソタ州は24日、ことし1月に相次いで発生した移民当局による銃撃事件に関する証拠や情報の開示を求めて、トランプ政権を提訴しました。ミネソタ州では去年12月から先月にかけて、トランプ政権による不法移民の大規模な取り締まりが行われ、1月には連邦捜査官がアメリカ人を射殺する事件などが相次ぎました。ミネソタ州は24日、移民当局が関わった3件の銃撃事件について、政権側が「州の捜査官に対し重要な情報を開示