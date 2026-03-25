オリメン投票2026が行われ、オリックスファンが選ぶバファローズの推しメン(略してオリメン)が決定。廣岡大志選手が2連覇を達成しました。オリックスのファン・通称オリ姫が選ぶ、オリックスの推しメン。2026シーズンのテーマは「自然体」。“何も飾らない姿、凛とした佇まい。存在そのものが魅力的な選手”に選ばれたオリメントップ10が発表されました。栄えある1位に輝いたのは、廣岡大志選手。2025シーズンのコンセプトの「メガ