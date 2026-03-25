2025年に完成を迎えた鉄軌道プロジェクトで視覚的に大きなインパクトを与えたのが、８月３日にスタートした広島電鉄（広電）のJR広島駅ビル乗り入れでしょう。地上を走っていた路面電車が広島駅前で高架に駆け上がり、新しい駅ビル「ミナモア」の２階フロアに吸い込まれる。JR広島駅は橋上駅で、山陽新幹線や在来線からの乗客はアップダウンなしに広電に乗り継いで広島市内中心部に向かいます。鉄軌道の話題豊富な117万都市で開か