【寄生獣展】 開催期間：6月6日～6月21日 会場：YOKOHAMA COAST（アソビル 2F ROOM1） ムービックは、「寄生獣展」を6月6日から6月21日までYOKOHAMA COASTにて開催する。 「寄生獣」は、岩明均氏によるSFホラーマンガ。1990年より講談社「アフタヌーン」にて連載され、1995年に完結した。全世界累計発行部数は2,500万部を超え、TVアニメ、実写映画、実