「ちいかわラーメン 豚」にて新作メニュー「ラーメン豚 油そば」が国内5店舗にて2026年4月10日（金）より期間限定で提供される。 【写真】古本屋が提供「ラーメン豚 油そば」を見る 「ちいかわラーメン 豚」はイラストレーター・ナガノによる作品『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした飲食店。池袋、渋谷、名古屋、心斎橋、広島の各PARCOの他、