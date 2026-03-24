乃木坂46・筒井あやめが表紙を飾る『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）が2026年3月27日（金）に発売される。 【写真】「乃木坂46」4期生の弓木奈於、6期生の森平麗心も登場 4月8日（水）に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46より、筒井あやめが表紙と巻頭グラビアに登場。発売に先駆け表紙画像が発表された。 乃木坂46のニューアルバム「My respect