シードは続落している。２４日の取引終了後、東証プライム市場からスタンダード市場への市場区分変更が東証より承認されたと発表した。指数連動型ファンドの資金流出による需給悪化への警戒感が高まり、嫌気した売りが出ている。３月３１日をもって市場区分が変わる。前年６月に開示したプライム市場の上場維持基準適合に向けた計画は撤回する。 出所：MINKABU PRESS