日本ガイシが大幅に続伸している。２４日の取引終了後に、２６年３月期の期末配当予想を３８円から４２円へ増額修正したことが好感されている。年間配当予想は８０円となり、前期実績に対しては２０円の増配になる。 出所：MINKABU PRESS