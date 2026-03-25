オカムラ食品工業が続伸している。２４日の取引終了後に、オランダに海外卸売事業を行う１００％出資子会社を設立すると発表しており、海外事業の強化につながるとの期待から買いが入っているようだ。 同社は、東南アジア及び東アジア地域に子会社を設立し商製品販売を行っているが、更なる事業拡大のために欧州市場への本格展開を目指しており、主要な食品市場へのアクセスのしやすさや言語・税金・物流などのビジネス要件