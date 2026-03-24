株式会社ドリコムの新たなWEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」が4月下旬に新創刊することが発表された。また2026年3月23日（月）にティザーサイトが公開された。 【写真】「ドリコミ＋」新連載ラインナップが先行公開 本サイトは新レーベル「ドリコミ」の連載拠点となるほか、完全新作のオリジナルタイトルをはじめ現在展開中の「DREコミックス」「DREコミックスF」作品も掲載されるWebサイト。読者の「期