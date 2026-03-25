なぜかやる気が出ず、うまくいかないという経験は誰にでもあるはずだ。そんな時、どのように自分のモチベーションや感情をコントロールすれば良いのだろうか。精神科医である著者が、自身の経験を踏まえ、いつでも上機嫌で日々を過ごす方法を解説する。※本稿は、和田秀樹『なぜあの人はいつも上機嫌なのか』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。落ち込んできたら「守備範囲」を狭めよう感情のアップダウンは避けられませ