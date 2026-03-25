J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTで最下位に沈むアビスパ福岡が、３月25日に新戦力の獲得を発表した。ニューカマーは２人。１人はMF椎橋慧也で、名古屋グランパスより期限付き移籍で加入。もう１人は、過去に福岡に所属したDF宮大樹で、名古屋から完全移籍で加わった。クラブの公式サイトによれば、両者は以下のようにコメント。▼椎橋「初めまして。名古屋グランパスから期限付きで加入する事になりました。椎橋