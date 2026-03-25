25日11時現在の日経平均株価は前日比1444.91円（2.77％）高の5万3697.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1491、値下がりは73、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を216.60円押し上げている。次いでＳＢＧ が211.78円、東エレク が191.53円、フジクラ が60.83円、ファストリ が54.55円と続く。 マイナス寄与度