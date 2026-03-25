ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）に本拠地でのエンゼルス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。投手として4回0／3を投げ、4安打2四球11奪三振3失点の快投を見せた。 ■5回途中で降板も古巣相手に快投 大谷は2026年シーズンに3年ぶりとなる二刀流での開幕を控えており、デーブ・ロバーツ監督は31日（同4月1日）のガーディアンズ戦での登板を明言している。オープン戦自身最終登板