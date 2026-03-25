2026年3月23日、韓国メディア・アジア経済によると、サムスン電子労働組合が5月にゼネラルストライキを行うと予告したことを受け、台湾の半導体業界が動向を注視している。サムスンのメモリ生産に支障が生じた場合、台湾勢には反射利益が期待できると分析されている。サムスン電子労組共同闘争本部は先ごろ、歩合給の上限廃止などを要求し合意に至らなければ4月23日に集会を開き、5月のゼネストまで闘争を行うとの計画を明らかにし