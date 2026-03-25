賃料が安く外国人住民が多い日本の団地で、本格的な外国料理を楽しめる「異国の団地グルメ」が広がっている。埼玉・三郷市のみさと団地ではリベリア料理、愛知・豊田市の保見団地ではブラジル料理など各地で異国の味が楽しめる店が増えているという。みさと団地にある本格アフリカ料理店が人気スパイスたっぷりの真っ赤なライスに、丸々1匹の魚の素揚げが添えられた日本ではなじみがないアフリカ料理。取材班：本格的なアフリカの