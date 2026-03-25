徳島市の遠藤市長は市議会が刑事告発することを決めたのを受け、「強く憤っている」などとコメントしました。 徳島市が生活保護費の国庫負担金約5000万円を過大請求していた問題では、市議会の百条委員会で担当課長が「6年前に問題を遠藤市長に伝えた」などと証言。一方の遠藤市長は「記憶はない」などと否定していました。 百条委は市長の陳述を「虚偽の疑いがある」と指摘し、24日の本会議で遠藤市長ら2人を刑事告発する