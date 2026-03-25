がんばっているのに、思うように痩せない。そんな人のために、人気ダイエットコーチの計太さんがアドバイス。今回のテーマは「たくさん食べる時、前後でセーブするべきか」という問題。計太さんは、「カロリーの帳尻合わせは負のループの始まり！」と言いますが、その真意は？なぜ負のループの入口なのか？「週末におでかけして食べすぎてしまったので、平日に調整してるんですが、それでも体重が減らない…」という悩みは、多くの