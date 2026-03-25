店舗イメージ菓子製造・販売のシュクレイは２８日、洋菓子ブランド「ＳｈｕＳｈｕ（シュシュ）」をそごう横浜店（横浜市西区）地下２階食品売り場にオープンする。スパイスの風味で港町・横浜を表現し、ロゴに横浜港が舞台の童謡にちなむ赤い靴と市花のバラを採用した。バニラ、ピスタチオ、ヘーゼルの３種のサブレが入る「サブレアソート」（８個入り２１６０円など）といった焼き菓子を提供する。オープン記念として、税込