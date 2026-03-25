Image: SEKAIRO こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ジムの月会費を払い続けているのに、通えているのは週1回あるかないか。月6,000〜10,000円の会費に往復の移動時間を加えると、年間で失うものは決して小さくありません。かといって宅トレに切り替えようとしても、「何を買えばいいか分からない」「そもそも置く場所がない」といった壁にぶつか