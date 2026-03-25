Photo: SUMA-KIYO 少しでも洗い物を減らしたいので、日々のお弁当やアウトドアでは割り箸を使うことが多い筆者。特に竹製のタイプは箸先が細いうえに丈夫なので、100均などで定期的にまとめ買いをしています。そんな「竹の使い捨て箸」ですが、重宝する反面、どうしても長さがあるためパッキングには気を使います。油断すると鋭い箸先が袋を突き破り、他の荷物を傷つけてしまうといった悩み