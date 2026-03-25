【鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.1】 6月26日発売予定 価格：36,300円 【鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.2】 7月28日発売予定 価格：36,300円 エイケンはBlu-ray「鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.1」、「鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.2」を発売する。「Vol.1」が6月26日発売で36,300円。「Vol.2」が7月28日発売で36,300円