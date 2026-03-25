マンションやビルなどの修繕工事支援サービスを展開するスマート修繕は、マンション区分所有者531名を対象に実施した「マンション区分所有者への修繕積立金に関する意識・実態調査」の結果を2026年3月19日に発表した。マンション区分所有者への修繕積立金に関する意識・実態調査調査は2026年2月20日〜23日の期間、インターネット調査にて行われ、修繕積立金の値上げ実態や家計への影響、将来不安などについて分析した。○約2世帯に