「実父は（施設で）介護して看取ったんですけど、今は育ての父（継父）を在宅で。要介護5なんですけど、介護しています」3月10日に放送された『徹子の部屋』（テレビ朝日系）で、そう明かした岸本加世子（65）。現在88歳の継父は脳梗塞を3回発症して高次脳機能障害が残り「失語症とか手足のしびれ、動作に不自由とかがある。なんとか家の中を伝い歩きができる」状態だという。「いや〜本当に大変です、正直言って。ストレスもたま