1.安全性に欠ける首輪 室内飼いの猫にも、迷子対策やオシャレのために首輪をつける飼い主さんは少なくありません。しかし、首輪選びを「なんとなく」で選んでしまうと、深刻なリスクをもたらすことがあります。 まず第一に「セーフティバックル」が付いているかどうかです。セーフティバックルとは、ある程度の力が加わると勝手に外れる機能のあるバックルで、猫の首輪に多く使われています。 たとえば、見