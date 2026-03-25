支援センターで出会ったママに何気なく言われた「まだできないの？」の一言。比べるつもりはなくても焦りが募り悩んでしまった女性を救ったのは思いがけない言葉でした──。今回は筆者の友人から聞いた、新米ママの心が軽くなるようなエピソードをご紹介します。 支援センター これは、10カ月の娘を連れて初めて支援センターに行ったときのお話です。 第一子ということもあり、何もかもが初めて