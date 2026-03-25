今季2度目の実戦登板、4回まで11Kに騒然米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。特に2回から4回までは9つ全てのアウトを三振で奪う離れ業を演じるなど、4回0/3を投げ、86球で3失点、4安打2四球11奪三振だった。現地の米記者も驚きを隠せなかった。大谷は初回、先頭のネト、トラウトから連続三振を奪う絶好の立ち上がり。2回は安打と四球で無死一