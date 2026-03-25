清水に仮面ライダーアギトとアギト役を演じた俳優の賀集利樹さんが来場今ひとつ勢いに乗り切れていなかったチームを平成の人気ライダーが後押しした。清水エスパルスは3月22日、J1百年構想リーグ第8節でサンフレッチェ広島とホームで対戦した。試合前のイベントにはゲストとして、2001年に放送された仮面ライダーアギトとアギト役を演じた俳優の賀集利樹さんが来場。ハイタッチ会が開催された。子どもたちや特撮ヒーローもの