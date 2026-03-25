岸田文雄元首相が23日放送の日本テレビ系バラエティー「しゃべくり007」に出演し、永田町で話題になっている。【もっと読む】トランプ米国にすり寄る高市首相の寿命を“値踏み”…自民党内で加速する派閥再興へのシタタカな計算番組では、石原伸晃元自民党幹事長の一家が出演。岸田元首相は途中からサプライズで登場した。首相在任中に「増税メガネ」と揶揄されたことについて聞かれると「最初は面白くなかった」と言いつつ「