片山財務相が24日、3月末までに2026年度当初予算案が成立しない場合を念頭に「不測の事態に備え、暫定予算案の編成作業を進めたい」と表明した。暫定予算の編成は15年以来、11年ぶりとなる。【もっと読む】高市首相が画策「逃げ恥国会」は大失敗！予算年度内成立に暗雲、11年ぶりの暫定予算編成へ少数与党の「参院の壁」が立ちはだかり今年度内の予算成立は極めて困難な情勢だが、高市首相は今なお年度内成立に固執。木原官房