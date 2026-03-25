◆センバツ第７日▽２回戦神村学園―智弁学園（２５日・甲子園）神村学園のエース・龍頭汰樹（３年）の今大会での連続無失点が１６イニングで止まった。８強をかけて２回戦で智弁学園と対戦。４回１死二塁、５回２死二塁、６回２死一、二塁、７回１死二塁など再三のピンチを背負いながら、味方の好守もあって得点を与えなかったが、１点リードの８回に１死三塁から中犠飛で同点に追いつかれて、初戦から続いていた連続無失