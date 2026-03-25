◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては５回途中で８６球を投げて４安打３失点ながら１１三振の奪三振ショーを見せ、打っても２打数１安打で３試合連続安打をマークした。「投手・大谷」は圧巻だった