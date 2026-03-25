日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で日本相撲協会の夏場所（５月１０日初日・両国国技館）番付編成会議と臨時理事会を開き、春場所で３度目の優勝を果たした関脇・霧島（音羽山）の大関昇進を決めた。１２場所ぶりの返り咲きとなる。八角理事長（元横綱・北勝海）は協会を通じ「けがで稽古が十分にできない時期もあり、苦しい思いや壁にぶつかる事もあったと思うが、それでも腐らずに続けてきた事でその壁を乗り越