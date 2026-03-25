タレントの新山千春がお笑いコンビ「シソンヌ」じろうとの番組オフショットを公開した。青森出身の新山は２５日までに更新したインスタグラムに「１４：００〜ＲＡＢ青森放送青森県人会への道〜極上青森おもてなしグルメに出演させていただきます！！」と番組出演を告知。「念願のシソンヌじろうさんとの青森ロケでしたもぉ〜わや楽しみにしてたんずこの一枚目の写真もほんとにお気に入り！！」とつづると、シソンヌ・じ