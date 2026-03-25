ロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯが、家族で島根を訪れたことを報告した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「島根、こないだ行きました！ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！」。ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）で雨清水タエ役を演じている妻・北川景子と三之丞役の板垣李光人のトークショーを見に、子どもたちと一緒に松江を訪問した。「そし