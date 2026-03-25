日本のテレビアニメ黎明期を熱狂させた伝説の巨大ロボットアニメ『鉄人28号』が、放送開始60年以上の時を経て誕生編を含む全97話を２巻に分け初のBlu-ray化が決定した。Vol.1には、第I期第1話〜第47話および誕生編を、Vol.2には、第I期第48話〜第83話、および第II期第1話〜第13話を収録する。【画像】ロボットアニメの金字塔！『鉄人28号』の場面カット横山光輝の代表的漫画を原作とする本作は、テレビアニメ黎明期における金