MLBが明日日本時間26日、ヤンキースとジャイアンツの一戦で開幕します。今季から、ホワイトソックスに村上宗隆選手、ブルージェイズに岡本和真選手、アストロズに今井達也投手が移籍しルーキーイヤーを迎えます。現在、日本人選手は15人(ラーズ・ヌートバー選手含むかつマイナー選手は除く)。各選手は何年目のシーズンを迎えるのでしょうか。1番長いのがパドレスのダルビッシュ有投手。2012年にレンジャーズに移籍し、今シーズンで