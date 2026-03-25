俳優の堀田真由が、『月刊旅色』（ブランジスタメディア）2026年4月号の表紙に登場。「感性を磨く 鳥取 ART TRIP」と題し、アートという新たな魅力でも注目を集めている鳥取県を巡った。【写真】爽やか…！デニム姿で笑顔をみせる堀田真由今回の特集について堀田は、「普段から美術館へ行くことが多いので、アートをテーマに鳥取を巡ることができると聞いてとても楽しみにしていました」と、アート旅に興味津々の様子をみせた