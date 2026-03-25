◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月24日ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今春初の二刀流出場で投手としては5回途中3失点も11奪三振と圧巻の投球を見せ、打者としては2打数1安打で出場3試合連続安打をマークした。打者としては初回の第1打席は2ボール2ストライクからの5球目、相手先発・コハノ