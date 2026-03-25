お笑いコンビ・バッテリィズが２５日、千葉県内で行われた、協同乳業のバーアイス「ホームランバー」の体験型ポップアップイベント「当たりだらけの！？アタルフェス」のＰＲイベントに出席した。ホームランに絡めて今年の目標を問われた寺家は「Ｍ−１グランプリ２０２４」で準優勝したことから「ありがたいことにお仕事をいただけるようになって」と一躍ブレイクを果たしたことに触れつつ、「１０キロぐらい太ってしまって