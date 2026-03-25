参議院・予算委員会では、日米首脳会談を受けた集中審議がおこなわれ、高市総理はイラン情勢をめぐり、「戦争」と発言したことについて「戦闘だ」と発言を訂正しました。自民党山田宏 参院議員「アメリカの戦争に巻き込まれるんじゃないか、またはそういったような論調もありましたけれども。総理の訪米の評価というものを改めてお聞きをしておきたいと思います」高市総理「今、戦争でございますけれども。日本としても、国